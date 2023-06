10 Im Aileswasensee in Neckartailfingen gilt die Wasserqualität nur noch als „gut“, nicht mehr als „ausgezeichnet“. Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Bei aller Liebe zu Stuttgart und der Region muss man so ehrlich sein: Als Schwimm- und Planschfan hat man es in anderen Gegenden Deutschlands leichter. In München hat man die Wahl zwischen Isar, Schwabinger Bach und Seen in der Stadt und rund herum. In Leipzig ist man stolz auf den längsten Sandstrand Sachsens am Cospudener See. Berlin hat zusätzlich zu mehreren Badeseen in der Stadt auch noch die Havel. Und Stuttgart? Nun ja, Stuttgart hat einen Fluss, dessen schöne Stellen man suchen muss. Geschwommen werden darf im Neckar nicht. Badeseen hat Stuttgart keine.