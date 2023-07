1 Viele Menschen sind bei den hohen Temperaturen auf der Suche nach Abkühlung in nahe gelegenen Badeseen. Der Breitenauer See bei Heilbronn ist seit Juli gesperrt. Foto: dpa

Es wird immer schwieriger, stressfrei schwimmen zu gehen: Wegen Überfüllung und Missachtung der Corona-Regeln ist der Breitenauer See seit Juli gesperrt. Am Wochenende hat es nun weitere Badeseen rund um Stuttgart getroffen.









Stuttgart - Man sollte morgens kommen, am besten unter der Woche. Dann liegen die Seewaldseen in Horrheim, einem Ortsteil von Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg), noch beinahe unberührt da. An einem Picknicktisch am unteren der beiden Seen hat sich eine Gruppe Jungs zum Kartenspielen niedergelassen, dazu essen sie Chips. Einige Meter weiter testen Frauen vorsichtig die morgendliche Wassertemperatur. Und am oberen der zwei Seen, dort, wo sich Anhänger der Freikörperkultur (FKK) treffen, lässt sich ein Mann auf einer pinkfarbenen Luftmatratze mit geschlossenen Augen durch das Wasser schippern.