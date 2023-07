1 Taucher der DLRG bargen den Ertrunkenen. Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt via www.imago-images.de

Tödlicher Unfall am Badesee in Heddesheim: Ein 22-Jähriger Nichtwimmer überschätzt sich offenbar – und ertrinkt. Die Rettungskräfte rücken zum Ufer des proppevollen Badesees aus.









Ein 22-Jähriger ist in einem Badesee in Heddesheim ertrunken. Der Vorfall ereignete sich am späten Sonntagnachmittag in der 12.000-Einwohner-Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei Mannheim unserer Redaktion am Montag. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.