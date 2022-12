1 Stillgelegte Holzöfen dürfen wieder in Betrieb genommen werden. Foto: IMAGO/Fotostand/K. Schmitt

Das Heizen will dieser Tage gut überlegt sein. Wie das Umweltministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilt, können stillgelegte Holzöfen unter bestimmten Bedingungen wieder benutzt werden.















Der Dezember ist bislang ziemlich kalt in Baden-Württemberg. Doch bei diesen Preisen heizen? Das überlegen sich viele Menschen gut. Um Gas zu sparen, können nun stillgelegte Holzöfen befristet wieder in Betrieb genommen werden. Voraussetzung sei eine entsprechende Genehmigung vom zuständigen Stadt- oder Landkreis, teilte das Umweltministerium am Donnerstag in Stuttgart mit.

Ausnahmen seien befristet bis Ende Mai 2023 möglich. Sie sollen unter anderem erteilt werden, wenn der Ofen betriebsbereit, jedoch dauernd unbenutzt und regelmäßig durch den Schornsteinfeger überprüft worden sei und weiter von ihm überwacht werde. Außerdem müsse eine vorhandene Gasheizung ganz oder teilweise ersetzt werden.