Baden-Württemberg: Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen

1 Obacht vor glatten Straßen (Symbolbild) Foto: imago images/Jan Eifert

Im Südwesten müssen sich Autofahrer und Fußgänger auf teils spiegelglatte Straßen und Wege einstellen. Der Wetterdienst warnt – und gibt einen Ausblick auf die nächsten Tage.











Autofahrer und Fußgänger müssen sich in Baden-Württemberg am Montag auf teils spiegelglatte Straßen und Wege einstellen. Im Laufe des Tages seien im ganzen Land Regenfälle möglich, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart mit. „Wenn bei dem Frost, den wir derzeit haben, Regen fällt, dann bedeutet das Glatteis“, sagte der Sprecher. Dafür brauche es nicht viel Regen. „Da reichen ein paar Tropfen und es kann spiegelglatt werden.“