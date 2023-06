1 Am Dienstagabend kam es im Südwesten zu Gewittern. Foto: dpa/Marius Bulling

Am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch zogen Unwetter über den Südwesten, glücklicherweise blieben größere Schäden aus. Doch der Wetterdienst gibt noch keine Entwarnung.









– Gewitter und Starkregen werden die Menschen im Südwesten nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes in dieser Woche weiter begleiten. In der Nacht zu Mittwoch blieben größere Schäden durch Gewitter zunächst aus: Mehrere Polizeipräsidien berichteten zwar von umgekippten Bäumen. Es habe in der Nacht zu Mittwoch jedoch nur wenige Einsätze gegeben, sagten Polizeisprecher am Morgen auf Anfrage der dpa. Bereits zum Wochenbeginn zogen schwere Gewitter über Teile Baden-Württembergs.