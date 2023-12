4 Dieses Weihnachtshaus steht in Erdmannhausen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Und sie leuchten wieder: In den Gärten von wahren Weihnachtsfans strahlen Hunderte von weihnachtlichen Figuren und Tausende LEDs um die Wette.











Weihnachtshäuser im Südwesten leuchten auch in diesem Advent wieder. Am Weihnachtshaus in Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) steht eine Eislandschaft im Vordergrund. Bis zum 1. Januar und zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr kann die leuchtende Pracht bewundert werden.