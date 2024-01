Baden-Württemberg: Verdi rechnet mit Warnstreiks im Nahverkehr

1 Pendler müssen sich in den kommenden Wochen auf Warnstreiks im Nahverkehr einstellen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Pendler werden sich in den nächsten Wochen auf ausfallende Busse und Bahnen einstellen müssen. Die Tarifrunde im Nahverkehr geht Ende Januar los.











Verdi-Landeschef Martin Gross stimmt die Pendler in der anstehenden Tarifrunde bei den kommunalen Nahverkehrsunternehmen auf Warnstreiks der Bus- und Bahnfahrer ein. Für ein gutes Ergebnis werde es auch Arbeitsniederlegungen brauchen, teilte Gross der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. „Dies wird natürlich auch Fahrgäste belasten.“ Bei den Ende Januar startenden Gesprächen über den Manteltarifvertrag strebt die Gewerkschaft eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit an, ohne sie konkret zu beziffern. Die Arbeitszeit beträgt aktuell 39 Stunden.