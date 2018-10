Baden-Württemberg Unbekannter ruft mit Flugblatt zur Tötung eines Hundes auf

Von red/dpa 09. Oktober 2018 - 10:26 Uhr

Die Polizei ermittelt wegen Aufruf zu einer Straftat und Verleumdung. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Polizei sucht einen unbekannten Hundehasser im Kreis Karlsruhe. Dort wurden Flugblätter verteilt, die eine Belohnung für die Tötung eines bestimmten Hundes versprachen.

Karlsbad - Ein Unbekannter hat in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) Flugblätter verteilt, in denen zur Tötung eines bestimmten Hundes aufgefordert wird. Es werde wegen Aufforderung zu einer Straftat und Verleumdung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Karlsruhe. Zuerst hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ darüber berichtet. Zudem werde wegen Verleumdung ermittelt, weil als Verantwortlicher für de Aufruf in dem Flugblatt ein unbeteiligter Mann genannt worden sei.

Dem Bericht zufolge wurden die Flugblätter, in denen 1000 Euro für die Tat versprochen werden, in der Nacht zum Samstag in mehreren Straßen verteilt. Die Hintergründe waren zunächst unklar.