So wird das Wetter in den kommenden Tagen

1 Auch zu Gewittern kann es in den kommenden Tagen kommen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Die große Hitzewelle bleibt dem Südwesten derzeit erspart. Dennoch wird es in den kommenden Tagen ungemütlich. Die Aussichten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In Baden-Württemberg kann es am Dienstag krachen - aber wohl nur im südlichen Landesteil. Im Südschwarzwald, am Bodensee und Hochrhein seien bis in die Nacht kräftige Schauer und Gewitter möglich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Mitunter könnten auch Sturmböen darunter sein. Im nördlichen Landesteil, etwa in der Region um Stuttgart, könne es am Dienstag zu Schauern kommen. Um schwere Unwetter handle es sich dabei aber nicht.