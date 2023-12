Baden-Württemberg: So wird das Wetter an den Weihnachtsfeiertagen

So wird das Wetter an den Weihnachtsfeiertagen

Grau statt weiß: Das Weihnachtswetter im Südwesten wird mild. In manchen Regionen kann es aber regnen, landesweit bläst der Wind. Wer auf weiße Weihnachten gehofft hatte, wird aber wohl enttäuscht.











An Weihnachten bleibt das Wetter im Südwesten mild. Niederschläge, die es von Nordbaden bis zur Ostalb geben kann, sollen am Montag nachlassen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Darüber hinaus weite am ersten Weihnachtsfeiertag ein Hoch seinen Einfluss bis in den Süden Baden-Württembergs aus. Dort sei es überwiegend heiter und trocken, am Nachmittag seien auch sonnige Abschnitte möglich.