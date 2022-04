Vorfall in Möhringen Unbekannter will Mädchen in Auto locken – Polizei sucht Zeugen

Eine Zehnjährige ist am Montag in Möhringen unterwegs, als sie an einer Ampel vom Beifahrer aus einem Auto angesprochen wird. Der Unbekannte will das Mädchen mit Geld in den Wagen locken. Das Kind reagiert richtig.