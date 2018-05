Baden-Württemberg Segelflugzeuge nach Kollision abgestürzt

Von red/dpa 08. Mai 2018 - 20:06 Uhr

Im Zollernalbkreis ist ein Flugzeugunglück glimpflich ausgegangen. Foto: Petrovich12/Adobe Stock

Glimpflich ist am Dienstag der Zusammenstoß zweier Segelflugzeuge im Zollenalbkreis ausgegangen. Zwei Piloten und ein Fluggast retteten sich mit Fallschirmen.

Hausen am Tann - Glück im Unglück für zwei Segelflugpiloten und einen Fluggast: Alle drei konnten sich mit Fallschirmen retten, nachdem die zwei Flugzeuge am Dienstag unweit von Hauen am Tann (Zollernalbkreis) in der Luft zusammenstießen.

Mehr zum Thema

Niemand sei ernsthaft verletzt worden, teilte die Polizei mit. Trümmerteile der Flugzeuge gingen direkt neben der Landstraße 440 sowie über einem Sportplatz nieder. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.