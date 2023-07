1 In der kommenden Woche müssen die Menschen in Baden-Württemberg mit viel Regen und Unwetter rechnen (Symbolbild). Foto: IMAGO/aal.photo/IMAGO/Piero Nigro

Starkregen, Sturmböen und Hagel – womit Wetter-Experten in Baden-Württemberg zum Wochenstart rechnen.









Regen und Unwetter erwarten die Menschen in Baden-Württemberg zum Wochenstart. Am Montag erreicht eine Kaltfront von der Nordsee Baden-Württemberg und bringt Schauer und Gewitter. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind Starkregen, Sturmböen bis zu 90 Kilometern pro Stunde und Hagel möglich. Passend zum Regen sinken am Montag die Temperaturen laut Vorhersage auf 19 Grad im Bergland und 25 Grad in Heilbronn.