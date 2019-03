Zehn Jahre nach dem Amoklauf von Winnenden Es begann um 9.33 Uhr

Vor zehn Jahren eröffnete ein 15-Jähriger das Feuer auf seine Mitschüler. Dem Amoklauf fallen am Ende 15 Menschen zum Opfer. Was hat diese Tat mit Winnenden gemacht? Was mit der Albertville-Realschule? Eindrücke vor Ort.