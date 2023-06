1 An mehreren Gebäuden des Landes gibt es noch Symbole oder Schriftzüge, die aus der Zeit des Nationalsozialismus stammen – wie hier am Finanzamt in Ulm. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Auch 78 Jahre nach dem Ende des NS-Regimes sind dessen Symbole noch immer nicht komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden. An mehreren Gebäuden im Land gibt es noch entsprechende Zeichen und Schriftzüge.









An drei Gebäuden des Landes gibt es noch Symbole oder Schriftzüge, die aus der Zeit des Nationalsozialismus stammen. Das geht aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag hervor. Dabei handelt es sich nach Angaben des Ministeriums um einen Reichsadler an der Außenfassade des Finanzamts in Ulm sowie um einen Reichsadler im Innenraum der Stadthalle in Maulbronn (Enzkreis). Auf dem Kollegiumgebäude I der Universität in Freiburg prangt zudem über dem Haupteingang der Schriftzug „Dem ewigen Deutschtum“.