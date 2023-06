1 Ein Hund biss einem Mann in Sinsheim in den Fuß (Symbolfoto). Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/alimdi / Arterra

Eine Hundehalterin führt einen Terrier an der Leine, als dieser einem Passanten „plötzlich und unerwartet“ in den Fuß biss. Danach ging sie einfach weiter.









Ein Passant ist in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Jack Russell Terrier in den Fuß gebissen und verletzt worden. Die 46 Jahre alte Hundehalterin führte am Samstagabend den Terrier an der Leine, als dieser dem 53-Jährigen „plötzlich und unerwartet“ in den Fuß biss, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Danach ging sie einfach weiter.