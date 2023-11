Baden-Württemberg: Hier werden im neuen Jahr Umweltzonen aufgehoben

1 Ab kommendem Jahr fallen weitere Fahrverbote für Autos ohne grüne Plakette. Foto: picture alliance / dpa/Marijan Murat

Autos ohne grüne Plakette dürfen wieder durch mehr Kommunen fahren. Auch in Heilbronn könnte aus Gründen der Luftreinhaltung wieder Tempo 50 gelten. Doch so einfach ist das nicht.











Weil sich die Luftqualität verbessert hat, fallen ab kommendem Jahr weitere Fahrverbote für Autos ohne grüne Plakette. Wie das Regierungspräsidium Stuttgart am Donnerstag mitteilte, heißt es ab 1. Januar freie Fahrt in Heidenheim, Heilbronn, Herrenberg (Kreis Böblingen) und im Bereich um Leonberg (Kreis Böblingen) und Hemmingen (Kreis Ludwigsburg). Lkw müssen sich demnach aber auch in Zukunft an das Durchfahrtsverbot im Bereich Leonberg halten.