Der Ausbau des Nahverkehrs – hier die Stadtbahn Stuttgart – brauch Geld. Kommunen könnten sich eine Quelle erschließen.

Die Landesregierung will den Kommunen künftig per Gesetz die Möglichkeit geben, für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs eine eigene Abgabe zu erheben. Im Gesetzentwurf für den so genannten Mobilitätspass ist damit die Pflicht verbunden, den Zahlern ein Mobilitätsguthaben in gleicher Höhe zur Verfügung zu stellen. Diese Guthaben könne zum Beispiel für den Kauf des Deutschlandtickets (ab Mai für 49 Euro im Monat) eingesetzt werden. Ermäßigungen und Beitragsbefreiungen für bestimmte Personengruppen sollen im Gesetz vorgesehen werden. Mit dem durch die Nahverkehrsabgabe erlösten Geld muss das Fahrplanangebot verbessert werden.

Grundlagen für die neue Geldquelle

Zusammen mit 21 Modellregionen und Städten haben das Verkehrsministerium und kommunale Landesverbände Grundlagen für die neue Geldquelle erarbeitet. Erstmals gibt es damit auch Zahlen. Je nach Typ der Kommune seien bestimmte Varianten besonders geeignet. Für Großstädte wie zum Beispiel Stuttgart würde die Straßennutzungsgebühr und ein Beitrag der Arbeitgeber die höchsten Erlöse für den Nahverkehrs-Ausbau erbringen. An der Untersuchung teilgenommen hatten neben den Großstädten Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Reutlingen auch Offenburg als Große Kreisstadt. Bei der Erhebung einer Straßennutzungsgebühr in den Modellkommunen würden sich bei einer Gebührenhöhe von 25 Euro im Monat Einnahmen von 24 bis 87 Millionen Euro im Jahr ergeben. Für die Zahler wären die 25 Euro das monatliche Ticketguthaben. In Stuttgart sollen Detailergebnisse am Dienstag im Mobilitätsausschuss des Gemeinderates mündlich vorgestellt werden.

In Stuttgart gibt es erhebliche Vorbehalte gegen den die Einführung eines Mobilitätspasses. OB Frank Nopper, CDU, zeigte sich äußert reserviert. Er hatte im November 2021 einen Dringlichkeitsantrag der Grünen zum Thema aus formalen Gründen nicht aufgerufen, gleichzeitig aber bekannt gegeben, dass Stuttgart sich zusammen mit den Landkreisen im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) als Pionier an den Berechnungen beteiligen wolle. Den Vernehmen nach wird Nopper eine weitere Teilnahme von Stuttgart am Verfahren nicht empfehlen.

Arbeitgeber müssten 10 Euro zahlen

Eine Variante der Gebühr ist der Arbeitgeberbeitrag in Höhe von 10 Euro pro Monat und Beschäftigten. Damit könnten in den genannten Großstädten zwischen 13 und 52 Millionen Euro pro Jahr erzielt werden. Mit „vergleichsweise geringen monatlichen Beiträgen lassen sich hohe Beiträge für den Ausbau des Nahverkehrs erzielen, das ist nicht nur gut für das Klima, sondern entlastet auch die Straßen und reduziert Staus“, wirbt Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) für das zusätzliche Finanzierungsmodell.

Vier Modellkommunen gesucht

Neben der Straßenbenutzungsgebühr und dem Arbeitgeberbeitrag sind ein Einwohnerbeitrag und ein Kfz-Halterbeitrag als Varianten im Gespräch. Der Einwohnerbeitrag sei in Flächenlandkreisen die Möglichkeit, wie die höchsten Beiträge erzielt werden könnten. Pro Landkreis seien mittlere zweistellige Millionenbeträge möglich. Damit lasse sich der Nahverkehr erheblich ausbauen, so das Ministerium.

Nach der nun abgeschlossenen Berechnungsphase will das Ministerium mit bis zu vier Kommunen mit konkretem Interesse die Umsetzung des Mobilitätspasses gehen. Das Ministerium betont, dass dabei „ohne Vorfestlegung“ Detailfragen bis zur erstmaligen Einführung des Mobilitätspasses geklärt werden sollen. Die Bedingungen für eine Bewerbung der Kommunen sind noch nicht bekannt gegeben.