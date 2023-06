1 Rund zwei Drittel der Südwest-Betriebe im Gastgewerbe bezeichneten den Personalmangel als drängendstes Problem (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Sonne scheint, die Biergärten sind voll, die Feriensaison ist in vollem Gange. Eigentlich kein Grund zur Klage für die Hoteliers und Gastronomen im Südwesten. Wäre da nicht ein Wermutstropfen.









Ferienzeit, Sonne satt - und trotzdem hat das Lieblingscafé geschlossen? Der Personalmangel zwingt das Gastgewerbe auch in diesem Sommer zu reduzierten Öffnungszeiten, kleineren Speisekarten oder anderen Einschränkungen. Laut offiziellen Zahlen gebe es in der Branche derzeit rund 4000 unbesetzte Stellen im Südwesten, sagte ein Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Stuttgart. Da aber nicht alle Betriebe ihre offenen Stellen meldeten, gehe der Verband eher von 10 000 bis 15 000 unbesetzten Stellen aus. Rund zwei Drittel der Betriebe bezeichneten einer jüngsten Dehoga-Umfrage zufolge den Personalmangel als drängendstes Problem.