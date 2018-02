Baden-Württemberg Fünf Familienunternehmen unter den Top 10 Deutschlands

Von Imelda Flaig 23. Februar 2018 - 08:00 Uhr

Von den zehn beliebtesten Familienunternehmen in Deutschland kommen fünf aus Baden-Württemberg – das reicht von dm bis Steiff.





Stuttgart - Was Unternehmen wie der Drogerieriese dm, der Schokoladenhersteller Ritter, der Reinigungsspezialist Kärcher, der Motorsägenhersteller Stihl und der Teddybärenhersteller Steiff gemeinsam haben? Es sind allesamt Familienunternehmen aus Baden-Württemberg, die es unter die ersten zehn der beliebtesten Familienunternehmen in Deutschland geschafft haben. Platz eins belegt dm. Das ergab eine bundesweite Online-Befragung von über 100 000 Verbrauchern, die gebeten wurden, Familienunternehmen „aus eigener Erfahrung“ zu beurteilen.

Fast 60 Prozent der Beschäftigten arbeiten in einem Familienunternehmen

Die Bedeutung der Familienunternehmen in Deutschland – allen voran Baden-Württemberg, dort sitzen besonders viele – ist enorm. Neun von zehn Firmen bundesweit werden vom Eigentümer geführt oder sind familienkontrolliert. In Summe arbeiten fast 60 Prozent der Beschäftigten in Deutschland in einem Familienunternehmen, die damit nach wie vor das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind. Viele haben eine lange Tradition. Prominente Beispiele dafür sind etwa der Pharma-Konzern Merck oder Alois Dallmayr, eine der bekanntesten Kaffeemarken in Deutschland. Beide Unternehmen sind über 300 Jahre alt und befinden sich mehrheitlich in Familienhand.

Auch in Baden-Württemberg dominieren Familienunternehmen – dazu zählen Konzerne wie Lidl, Bosch und Co, aber auch Mittelständler wie Ravensburger, Trigema, Vivil oder beispielsweise Würth. Doch welche Firmen sind eigentlich besonders beliebt? Dazu wurden mehr als 100 000 Verbraucher befragt.

Basis der Untersuchung war die Auflistung „Top 1000 – die größten Familienunternehmen“ des Mediums „Die Deutsche Wirtschaft“. Die Studie wurde vom Wirtschaftsmagazin Focus Money in Zusammenarbeit mit den Institut Deutschland Test und dem Kölner Analyse- und Beratungshaus Service Value erstellt.

