Ab dem 11. November heißt es wieder "Narri-Narro" in Stuttgart und Umgebung. Die fünfte Jahreszeit bricht an und Narren und Faschingsfans stehen bereits in den Startlöchern. Wann und wo 2025 gefeiert wird.

Obwohl die Landeshauptstadt nicht zwingend als Faschingshochburg zählt und sich diese innerhalb Baden-Württembergs eher im Schwarzwald befinden, wird in Stuttgart ordentlich gefeiert. Doch wann genau wird hier Fasnet gefeiert und welche Umzüge oder Partys sollte man sich nicht entgehen lassen?

Fasching, Karneval oder Fastnacht?

Gemeint ist damit ein und dasselbe, jedoch gibt es in Deutschland regionale Unterschiede in der Namensgebung. Während Karneval vor allem im Rheinland und teils Norddeutschland gefeiert wird, zelebrieren einige Bayern, Sachsen und Bewohner Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns den Fasching. Im Südwesten, vor allem in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland feiert man Fastnacht, regional auch gerne Fasnacht oder Fasnet genannt.

Wann wird Fasching gefeiert?

Der offizielle Startschuss der Karnevals-Saison fällt bereits im November. Jährlich am 11. November stoßen Jecken und Narren auf den Beginn der Faschingszeit an. Hüpft der Uhrzeiger auf 11.11 Uhr hat die sogenannte fünfte Jahreszeit offiziell begonnen. Auch in Stuttgart wird dies zelebriert. Meist in der Innenstadt, wie 2025, wenn die Narren den Schlossplatz entern.

Der wohl bekannteste Feiertag zur Faschingszeit ist der Rosenmontag, gefolgt vom Faschingsdienstag und dem Aschermittwoch. Echte Faschingsfans wissen, dass auch die anderen Tage vor dem Aschermittwoch Namen bekommen haben: vor dem Rosenmontag gibt es den Nelkensamstag und den Tulpensonntag. Der Faschingsdienstag heißt auch Veilchendienstag.

Ebenfalls gefeiert wird am Donnerstag in der Woche vor Aschermittwoch: denn es ist Altweiberfastnacht oder vielerorts auch „schmutziger Donnerstag“ genannt. Um 11.11 Uhr beginnen die Karnevalstage und Rathäuser werden von unverheirateten Frauen gestürmt, um den Männern ihre Krawatten abzuschneiden und die Herrschaft zu übernehmen.

Fasching in Stuttgart 2025

27. Februar 2025: Weiberfastnacht

3. März 2025: Rosenmontag

4. März 2025: Faschingsdienstag

5. März 2025: Aschermittwoch

Vorzeitige Karnevalsstimmung im Süden Deutschlands kommt bei der Kölner Faschingsparty im Mash Club auf. Am 21. Februar gibt es hier Kölsche Tön auf die Ohren für Reingschmeckte und Faschingsfans. Einlass ist um 19:11 Uhr.

Am 1. Februar findet in Stuttgart-Mühlhausen der 20. große Nachtumzug statt. Ausgerichtet wird dieser von der 1. Narrenzunft der Donner-Hexen aus Stuttgart-Mühlhausen. Beginn ist um 19.11 Uhr.

Am 2. Februar veranstaltet Froher Faschings-Club Gerlingen e.V. einen Narrenumzug durch Gerlingen. Beginn: 13.01 Uhr.

Bunt wirds auch beim Kinderfasching in Mühlhausen am 8. Februar. Gefeiert wird in der Arnoldstraße 10 ab 14.11 Uhr.

Am 9. Februar findet in Leonberg das traditionelle Spektakel des Rathaussturms statt.

Am 15. Februar stürmt auch der Karnevalsclub Stuttgarter Rössle und die Gesellschaft Blau-Weiß Stuttgart das Bezirksrathaus in Zuffenhausen, um den Bezirksvorsteher zu entmachten. In der Steinturnhalle in Leonberg findet der traditionelle Kinderfasching statt. Gefeiert wird ab 14.01 Uhr. Auf die Große Karnevals-Show der Gesellschaft Möbelwagen 1897 e.V. 1. Stuttgarter Karnevalsverein freuen sich bereits viele Narren: Um 19.11 Uhr gehts los in der Turn- und Versammlungshalle in der Wurmlinger Str. 61 in Stuttgart-Degerloch. In Bad Cannstatt findet der traditionsreiche närrische Wochenmarkt statt. Mit Musik und Tanz verbringen verkleidete Karnevalsfreunde hier einen wundervollen Vormittag.

Am 16. Februar findet in Kornwestheim der große Fasnetsumzug statt. Beginn ist um 13 Uhr. Am 14 Uhr findet in der Österfeldhalle in Vaihingen Kinderfasching mit den "Clownies" statt.

Am 19. Februar feiern Karnevalsfans das große Faschings-Opening im Classic Rock Café.

Gefeiert wird auch beim "Fasching bei Rü" im SV Hoffeld am 26. Februar. Um 19.11 Uhr geht die Sause los. Adresse: Bopseräcker 2.

Ausgelassen gefeiert wird auch am 28. Februar in der Sängerhalle in Stuttgart: Hier findet der Storchenball statt. In Mühlhausen gibt es einen großen Nachtumzug. Mit Gleichgesinnten feiern können Kostüm-Fans auch in Vaihingen. Die Kostümparty der Karnevalsgesellschaft Schwarze Husaren e.V.1968 Stuttgart-Vaihingen beginnt um 19.33 Uhr.

Am 1. März wird Kinderfasching gefeiert im Bürgerzentrum West. Auch in der Grundschule Hofen wird ab 14.30 Uhr Kinderfasching gefeiert. Bei der Faschingsparty der Gesellschaft Zigeunerinsel Stuttgart 1910 e.V. wird ab 15 Uhr getanzt. Abends wird in Stuttgart-Nord der jährliche Rössle-Ball veranstaltet.

Am 2. März findet in Feuerbach der traditionelle Kinderfasching des Karnevalsclub Stuttgarter Rössle e.V. statt. Beginn: 14 Uhr. Fasching on Ice lautet das Motto der Eiswelt Stuttgart am 2. März von 14 bis 16 Uhr in Halle zwei. In Obertürkheim wird ebenfalls Kinderfasching gefeiert. In der Turn- und Versammlungshalle Obertürkheim ist ab 14.30 Uhr Partylaune angesagt. Der Eintritt liegt bei vier Euro pro Kind und 6,50 Euro pro Erwachsenem.

Am 3. März gibt der erste Stuttgarter Karnevalsverein Gesellschaft Möbelwagen 1897 e.V. sein alljährliches Guggenmonsterkonzert auf dem Stuttgarter Marktplatz. Los geht es um 17.30 Uhr. Zuvor findet im Rathaus noch der Kinderfasching statt. Gefeiert wird hier ab 14 Uhr. An diesem Tag feiert die Gesellschaft Möbelwagen auch wieder Altstadtfasching. Genauere Informationen werden noch bekannt gegeben. Diese finden Interessierte auf der Webseite des Landesverbands Württembergischer Karnevalsvereine oder bei der Gesellschaft Möbelwagen 1897 e.V. Im Anschluss geht es gut gelaunt weiter beim "After Guggen" im Classic Rock. Zuschauen lohnt sich ab 18 Uhr.

Der große Fasnetsumzug durch die Stuttgarter Innenstadt findet am Faschingsdienstag, den 4. März, ab 14 Uhr, statt. Wer im Anschluss kostümiert feiern möchte, kann ab 16.30 Uhr auf dem Karlsplatz sein Tanzbein schwingen.

Auch in Stuttgart-Hofen kann am 4. März gefeiert werden. Hier findet der Umzug ab 13 Uhr auf dem Kelterplatz statt.

Hinweis: Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Termine entsprechend dem Stand vom 13. Januar 2025.