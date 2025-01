Die Narren sind los in Ludwigsburg. Wo und wann wird in der Großen Kreisstadt in Baden-Württemberg Fasching gefeiert, welche Umzüge, Bälle und Veranstaltungen gibt es?

Straßenumzüge, Bälle, Schülerbefreiungen - für das närrische Volk in Baden-Württemberg hat die „fünfte Jahreszeit“ begonnen. Zu den ersten Amtshandlungen gehörte das laute „Einschnellen“.

Wann ist Fasching in Baden Württemberg?

Närrinnen und Narren in Baden-Württemberg haben am Dreikönigstag den Auftakt in die Fastnacht gefeiert: Am 6. Januar stand traditionell bei vielen Zünften das „Einschnellen“ an. Narren schwingen dabei ihre Karbatschen und Peitschen und machen jede Menge Lärm.

Aber die Narrenzünfte im Land stimmen sich ganz unterschiedlich auf die „fünfte Jahreszeit“ ein: „Viele Mäschgerle“, also diejenigen, die Masken tragen, stauben beispielsweise erstmal die Masken und das Narrengewand ab. Denn an diesem Tag dürfen sie ihr Häs, wie das Narren-Outfit auch genannt wird, zum ersten Mal öffentlich tragen.

Verhandelt wird am „Schmotzigen Dunschtig“, dem Schmutzigen Donnerstag am 8. Februar. An diesem Tag geht die Fastnacht auch in die heiße Phase. Dann haben für wenige Tage die Narren das Sagen - bis am darauffolgenden Aschermittwoch Schluss ist mit lustig. Der Termin dafür richtet sich nach Ostern und ändert sich damit jedes Jahr.

Wann wird Fasching gefeiert?

Der offizielle Startschuss der Karnevals-Saison fällt jedoch bereits im November. Jährlich am 11. November stoßen Jecken und Narren auf den Beginn der Faschingszeit an. Hüpft der Uhrzeiger auf 11.11 Uhr hat die sogenannte fünfte Jahreszeit offiziell begonnen. Auch in Stuttgart wird dies zelebriert. Meist in der Innenstadt, wie 2024, wenn die Narren den Schlossplatz entern.

Der wohl bekannteste Feiertag zur Faschingszeit ist der Rosenmontag, gefolgt vom Faschingsdienstag und dem Aschermittwoch. Echte Faschingsfans wissen, dass auch die anderen Tage vor dem Aschermittwoch Namen bekommen haben: vor dem Rosenmontag gibt es den Nelkensamstag und den Tulpensonntag. Der Faschingsdienstag heißt auch Veilchendienstag.

Ebenfalls gefeiert wird am Donnerstag in der Woche vor Aschermittwoch: denn es ist Altweiberfastnacht oder vielerorts auch „schmutziger Donnerstag“ genannt. Um 11.11 Uhr beginnen die Karnevalstage und Rathäuser werden von unverheirateten Frauen gestürmt, um den Männern ihre Krawatten abzuschneiden und die Herrschaft zu übernehmen.

Fasching, Karneval oder Fastnacht?

Gemeint ist damit ein und dasselbe, jedoch gibt es in Deutschland regionale Unterschiede in der Namensgebung. Während Karneval vor allem im Rheinland und teils Norddeutschland gefeiert wird, zelebrieren einige Bayern, Sachsen und Bewohner Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns den Fasching. Im Südwesten, vor allem in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland feiert man Fastnacht, regional auch gerne Fasnacht oder Fasnet genannt.

Fasching in Ludwigsburg 2025

27. Februar 2025: Weiberfastnacht

03. März 2025: Rosenmontag

04. März 2025: Faschingsdienstag

05. März 2025: Aschermittwoch

Prunksitzung in Kornwestheim

Gardetanz, Büttenredner und der Partygraf: Bei der Prunksitzung der Fasnet-Zunft Kornwestheim am Samstag, 8. Februar, im Martinsaal in der Adolfstraße, fliegen bei der Polonaise garantiert die Löcher aus dem Käse. Der Startschuss zum Schunkeln und Schwofen fällt um 19.30 Uhr.

Narrenmesse und Narrenbesen in Ludwigsburg-Neckarweihingen

Die Narren holen sich am Sonntag, 19. Januar, um 10 Uhr, den Segen bei der Narrenmesse in der Laurentiuskirche, Pfarrstraße 4. Pünktlich um 11.11 Uhr stellen sich die Nachwuchsjecken aus den örtlichen Kinder- und Familienzentren auf, um gemeinsam zum Rathausplatz zu ziehen. Dort wird der Narrenbesen aufgestellt und die Herrschaft im Rathaus übernommen.

Fasnetsball in Steinheim an der Murr

Zum großen Fasnetsball mit Hexentanz lädt die Fsanetszunft am Samstag, 1. Februar, von 18.59 bis 23.59 Uhr, in die Blankensteinhalle in der Schulstraße 25 ein.

Großer Faschingsumzug Ludwigsburg-Neckarweihingen

Der Stadt Ludwigsburg zufolge, muss der Fasnetsumzug in Neckarweihingen am Sonntag, 23. Februar, sehr wahrscheinlich wegen der Bundestagswahl ausfallen. Die Verantwortlichen prüfen derzeit aber, ob eine Alternativveranstaltung möglich ist.

Kinderfasching in Bietigheim-Bissingen

Cowboys, Indianer, Eisköniginnen, Feen und Zauberer aufgepasst: am Samstag, 15. Februar, steigt der Kinderfasching der Wobachspatzen in der Aurainhalle, im Aurain 3, in Bietigheim-Bissingen. Einlass ist um 13.31 Uhr, die Party startet um 14.31 Uhr. Der Eintritt beträgt für Kinder 2,50 Euro und für Erwachsene fünf Euro.

SVK Party-Fasching, Kornwestheim

Die laut den Veranstaltern des Sportvereins SV Salamander Kornwestheim größte Faschingsparty in Kornwestheim steht in den Startlöchern und verspricht ein unvergessliches Erlebnis. Am Samstag, 1. März, verwandelt wird die Sporthalle Ost Kornwestheim, Theodor-Heuss-Straße 6, zum knallbunten Faschingsparadies. Eintritt ist ab 18 Jahren möglich. Los geht's ab 19.30 Uhr.

Faschingsabend in Kornwestheim

Die Narren-Ober-Liga Kornwestheim lädt am Samstag, 22. Februar, zum Faschingsabend ein. Die Türen der Bürgerhalle in Pattonville werden um 19.33 Uhr für alle feuerfreudigen Närrinnen und Narren geöffnet.

Rathaussturm in Kornwestheim

Der Bürgermeister von Kornwestheim bekommt am Samstag, 15. Februar, Punkt 16.11 Uhr, den Schlüssel für sein Rathaus abgenommen. Die Fasnet-Zunft Kornwestheim braucht dafür die tatkräftige Unterstützung der närrischen Bevölkerung.

Hallenfasnet Ori-Fasching in Oberriexingen

D'Würmlesbader Bissingen laden am Samstag, 22. Februar, um 19.31 Uhr, zur Hallenfasnet in die Festhalle Oberriexingen, in der Mühlstraße 25 ein.

Kinderfasching in Ditzingen-Heimerdingen

D'Hoamerdenger Narra Obacha freuen sich am Faschingsdienstag, 4. März, beim Kinderfasching über viele verkleidete Nachwuchsnarren. Ein buntes Programm aus Darbietungen und Spielen ist geboten. Einlass in die Turn- und Festhalle in der Weissacher Straße 46 in Ditzingen-Heimerdingen ist um 13 Uhr, los geht es um 14 Uhr. Kleine Narren bezahlen 2,50 Euro Eintritt, große Jecken berappen 3,50 Euro.

Rathaussturm mit Narrenbaumstellen, Bietigheim-Bissingen

Die Wobachspatzen laden gemeinsam zum Rathaussturm mit Narrenbaumstellen und Guggen Open Air am Donnerstag, 27. Februar, auf den Marktplatz in Bietigheim-Bissingen ein. Um 17 Uhr geht es dem Schultes an den Rathausschlüssel.

Prunksitzung, Bietigheim-Bissingen

Bei der Prunksitzung am Samstag, 1. März, in der Bietigheimer Kelter, Hinter der Stadtkirche, lassen es die Wobachspatzen ordentlich krachen. Einlass ist ab 18.01 Uhr, los geht es um 19.01 Uhr.

Kinderfasching in Sachsenheim

Die Urzelnzunft Sachsenheim und die Kreisgruppe Sachsenheim laden am Freitag, 28. Februar, zum Kinderfasching ein. Kleine und große Narren erwarten in der Sporthalle Burgfeldschule in der Oberriexinger Straße in Sachsenheim, lustige Spiele, die Geschichte der Urzeln, eine Maskenparade mit Prämierung, leckere Speisen und Getränke sowie ein DJ, der für tolle Musik sorgt. Die Tore zur Sause werden um 14.30 Uhr geöffnet. Los geht es um 15 Uhr.

Showfasching des Musikverein Poppenweiler

Alle Jahre wieder lädt der Musikverein Poppenweiler zum Showfasching in die Gemeindehalle in Ludwigsburg-Poppenweiler ein. Die Faschingsgruppe plant, probt und bastelt dafür monatelang und freut sich auf jede Menge feierlustige Narren am Samstag, 1. März. Karten für den Showfasching können im Vorverkauf auf der Webseite des Musikverein Poppenweiler erworben werden.

Kinderfasching in Ludwigsburg-Oßweil

Ordentlich Stimmung wird am Samstag, 1. März sein, wenn in der Mehrzweckhalle Oßweil in der Fellbacher Straße der traditionelle Oßweiler Kinderfasching steigt. DJ Chris David will die Menge zum Toben bringen und die Tanzgarde Mistelhexen Neckarweihingen legt eine flotte Sohle aufs Parkett. Einlass ist um 13.30 Uhr, los geht es um 14 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene und Kinder ab vier Jahren kostet sechs Euro. Vorverkauf bei Schreinerei Lutz in der Westfalenstraße in Oßweil.

Guggen Open-Air, Kornwestheim

Die Narren-Ober-Liga Kornwestheim lädt am Rosenmontag,3. März, von 17.30 Uhr bis 22 Uhr zum Guggen Open-Air auf dem Kornwestheimer Marktplatz in der Stuttgarter Straße ein.

Kinderfasnet, Kornwestheim

Nachwuchsnarren sind von der Fasnet-Zunft Kornwestheim am Faschingsdienstag, 4. März, ab 13 Uhr, in die Rechberghalle in der Rechbergstraße zur Kinderfasnet eingeladen.

Hinweis: Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Termine entsprechend dem Stand vom 9. Januar 2025.