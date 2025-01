Fasching, auch bekannt als Karneval oder Fastnacht, ist eine Zeit des fröhlichen Feierns und der ausgelassenen Stimmung. Doch wann und wo geht es in Esslingen los? Alle Termine auf einen Blick.

Esslingen, eine charmante Stadt in Baden-Württemberg, verwandelt sich während der närrischen Tage in ein farbenfrohes Spektakel, das Jung und Alt gleichermaßen begeistert. In diesem Artikel wird in die aufregende Welt des Faschings in Esslingen getaucht und die festlichen Traditionen, die die Stadt zum Leben erwecken, erkundet.

Wann wird Fasching gefeiert?

Fasching, auch als Karneval bekannt, wird in Esslingen, wie in vielen anderen Teilen des Landes, traditionell während der Zeit vor der Fastenzeit gefeiert. Die Haupttage des Faschings sind der Rosenmontag und der Faschingsdienstag, die jeweils am Montag und Dienstag vor Aschermittwoch stattfinden.

Rosenmontag

Die "Rosenmontagsgesellschaft" entstand in Köln, einer Stadt, die schon immer gerne Karneval gefeiert hat. Seit 1823 kümmerte sich das "Festordnende Komitee" um die Organisation. Der erste offizielle Rosenmontagsumzug fand in Köln statt und wurde zum Vorbild für viele Umzüge im Rheinland und darüber hinaus. Hier gilt: Bunte Wagen mit lustigen Mottos ziehen durch die Straßen.

Auch in Süddeutschland gibt es an Rosenmontag "Narrensprünge" mit gruseligen Masken und viel Lärm.

Faschingsdienstag

Der Faschingsdienstag, auch als "Fastnachtsdienstag" oder "Veilchendienstag" bekannt, ist der Höhepunkt der Faschingsfeierlichkeiten in Baden-Württemberg. An diesem Tag erreicht der Karneval seinen Höhepunkt, bevor die Fastenzeit beginnt. In zahlreichen Städten und Gemeinden finden bunte Umzüge und festliche Veranstaltungen statt. Menschen jeden Alters nehmen an den Feierlichkeiten teil, verkleidet in farbenfrohen Kostümen, um gemeinsam zu schunkeln, zu lachen und die ausgelassene Atmosphäre zu genießen.

Faschingstermine in Esslingen 2025

Weiberfastnacht am Donnerstag, 27. Februar 2025

Faschingssonnabend am Samstag,1. März 2025

Rosenmontag am Montag, 3. März 2025

Fastnacht am Dienstag, 4. März 2025

Aschermittwoch am Mittwoch, 5. März 2025

Rathausssturm, Filderstadt-Sielmingen

Die Narrenzunft Heulerhexen bläst am Samstag, 25. Januar, zum Sturm auf das Sielminger Rathaus. Ab 14 Uhr haben die Ratsherren nichts mehr zum Lachen.

Abgesagt: Narrentreiben und Umzug in Deizisau

Das für Samstag, den 23. Februar geplante traditionelle Narrentreiben und der Faschingsumzug in Deizisau ist vom Veranstalter, der Narrenzunft Deizisau abgesagt worden. Grund: Die an diesem Tag stattfindende Bundestagswahl.

Kinderfasching in Berkheim

Die Karnevalsfreunde Esslingen laden am Rosenmontag, 3. März, zum Kinderfasching in die Osterfeldhalle, Köngener Straße 51, in Esslingen-Berkheim ein. Einlass ist um 14 Uhr. Das bunte Kinderprogramm startet um 14.30 Uhr. Ein abwechslungsreiches Programm voller Spaß und Spiele erwartet die kleinen Gäste. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Kinderfasching in Esslingen

Zum Kinderfasching laden die Karnevalsfreunde Eslingen am Samstag, 26. Januar, in der Hohenkreuzhalle, Hohenkreuzweg 37, in Esslingen ein. Die Türen werden um 14 Uhr geöffnet und ab 14.30 Uhr startet das närrische Treiben mit abwechslungsreichem Kinderprogramm und leckeren Naschereien. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Faschingumzug Wernau

Am Samstag, 1. März, ist es wieder soweit – der große Fasnetsumzug, organisiert vom Wernauer Narren e.V., erwartet Zehntausende begeisterte Zuschauer. Am Fasnetsamstag versammeln sich die Narren in einer der Hochburgen der schwäbisch-alemannischen Straßenfasnet, um das Spektakel zu verfolgen. Ab 14 Uhr ziehen Hästräger und Guggamusiker auf der närrischen Route durch die Stadt. Die farbenfrohen Gruppen, darunter auch Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg und der Schweiz, sorgen mit ihren Narrenrufen für ausgelassene Stimmung.

Kinderfasching und Schlagerparty, Leinfelden-Echterdingen

Am Samstag, 1. März, findet in der Filderhalle, Bahnhofstraße 61, die große Schlager-Faschingsparty statt. Ausgerichtet von der Gesellschaft zur Förderung von Tanzsport, bodenständigen Brauchtums Die Filderer e.V. 1966, lassen es die Narren ab 19 Uhr krachen.

Großer Fasnetsumzug in Neuhausen

Ein grandioses Ereignis erwartet die Besucher am Sonntag, den 2. März, wenn der Narrenbund Neuhausen e. V. zum großen, traditionellen Fasnetumzug einlädt. Pünktlich um 13:33 Uhr setzt sich der bunte Zug in Bewegung und durchquert dabei die Straßen der Stadt. Die festliche Umzugsstrecke führt über die Adenauerstraße, Kirchstraße, Marktstraße, Bahnhofstraße und Wilhelmstraße, verspricht also ein abwechslungsreiches Spektakel für alle Teilnehmer und Zuschauer.

Für alle, die mit dem PKW oder dem Bus anreisen, bieten sich vielfältige Möglichkeiten, um bequem am großen traditionellen Fasnetumzug des Narrenbundes Neuhausen e. V. teilzunehmen. Nähere Informationen dazu gibt es auf der Webseite des Ortes Wernau.

Karnevalsitzung in Altbach

Die bunte Karnevalssitzung steht am Samstag, 8. Februar, in der Gemeindehalle in Altbach, Esslinger Straße 108, auf dem Programm. Die festliche Veranstaltung der Karnevalsfreunde Esslingen verspricht eine erlebnisreiche Zeit voller Unterhaltung und guter Stimmung. Einlass ist um 17.11 Uhr. Los geht es exakt eine Stunde später.Freuen kann man sich auf mitreißende Tanzdarbietungen, schwungvolle Guggenmusik und viele weitere Highlights, die die Veranstaltung zu einem schönen Erlebnis machen werden. Der Eintritt beträgt 24 Euro, Mitglieder zahlen 21 Euro und Schüler und Studenten 15 Euro Einritt.

Hinweis: Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Termine entsprechen dem Stand vom 9. Januar 2025.