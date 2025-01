Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange. Auch im Landkreis Böblingen wird in den kommenden Tagen und Wochen wieder gefeiert. Wo es närrisch fröhlich zugeht, zeigt unser Überblick.

Fasching, Fasnet, Fastnacht, Karneval – die Namen sind vielfältig. Gemein ist ihnen, dass die Fastnachtszeit ursprünglich am Dreikönigstag (6. Januar) begann. Seit dem 19. Jahrhundert hat sich in vielen Gegenden der 11. November (11.11) als offizielles Startdatum durchgesetzt.

Warum beginnt Fasching immer an einem anderen Tag?

Der Faschingskalender richtet sich nach dem Osterfest – das wiederum aufgrund des Mondkalenders berechnet wird. Der Ostersonntag fällt immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsbeginn. Aschermittwoch markiert den Beginn der vorösterlichen Fastenzeit – und damit das Ende der Faschingszeit in Saus und Braus. Der Tag liegt stets 46 Tage vor dem Ostersonntag. Aus diesem Grund kann Fasching mal früher, mal später im Jahr liegen.

Der frühestmögliche Termin für den Rosenmontag ist damit der 2. Februar. Spätestens gehen die Umzüge am 8. März über die Straße.

Wann ist Weiberfasnacht?

Den Höhepunkt der Faschingszeit bildet die Faschingswoche. Diese beginnt am Donnerstag und endet am darauffolgenden Mittwoch. Im Rheinland heißt der Karnevalsdonnerstag „Weiberfasnacht“, er markiert den Übergang vom Sitzungs- zum Straßenkarneval. An diesem Tag übernehmen die Frauen die Macht. Im süddeutschen Raum spricht man von der Weiberfasnacht bzw. -fasnet, Weiberfastnacht oder Altweiberfasching. Im Schwäbisch-Alemanischen spricht man vom „Schmotziger Donnerstag“ In diesem Jahr fällt die Weiberfastnacht auf den 27. Februar.

Wann ist Rosenmontag?

In diesem Jahr ist der Rosenmontag am 3. März. Der Aschermittwoch darauf fällt folglich auf den 5. März.

Wir haben einige Faschings-Termine der Saison für die Region Böblingen zusammengefasst.

Prunksitzung Renningen

Die Renninger Schlüssel-Gesellschaft lädt das närrische Volk am Samstag, 15. Februar, um 19.11 Uhr zur Prunksitzung in die Festhalle Stegwiesen in der Rankbachstraße 42 ein.

Prunksitzung goes LE-O Party, Leonberg

Party statt Prunksitzung wird von dem 1. Karnevalverein Leonberg Gesellschaft Engelberg gefeiert. Und zwar am Samstag, 15. Februar, um 19.11 Uhr in der in der Steinturnhalle, Steinstraße 5 in Leonberg. Geboten sind Showtanz, Guggen und Partysound vom DJ. Rein darf, wer 16 Jahre und älter ist.

Kinderfasching, Sindelfingen

„40 Jahre Kükengarde“ beim Blau Weiß Sindelfingen, das muss gefeiert werden mit einem Kinderfasching am Samstag, 15. Februar, im Bürgerhaus Maichingen, Sindelfinger Straße 44. Näheres auf der Webseite des Vereins.

Rathaussturm, Sindelfingen

Das närrische Volk trifft sich am Donnerstag, 27. Februar, am Freundschaftsbrunnen. Gemeinsam wird schließlich losgezogen, um Punkt 17.11 Uhr das Sindelfinger Rathaus zu stürmen und eine Party in dessen Foyer zu feiern.

Faschingsdisco, Renningen

Am Freitag, 28. Februar, von 15 bis 17.30 Uhr, steigt die ultimative Faschingsdisco in Renningen. Gemeinsam mit dem Mevesta-Team aus dem Jugendhaus wird es viele Spiele und natürlich jede Menge Musik geben. Gute Laune mitbringen, der Eintritt ist frei. Mehr dazu auf der Webseite der Kinderfreunde Renningen.

Rathaussturm und Guggentreffen, Leonberg

Der 1. Karnevalsverein Leonberg Gesellschaft Engelberg lädt am Sonntag, 9. Februar, um 11.11 Uhr, zum Sturm auf das Rathaus mit anschließendem OB-Empfang und Guggentreffen. Treffpunkt ist auf dem Marktplatz in Leonberg.

Kinderfasching, Renningen

Spiel, Spaß und gute Laune sind angesagt beim Kinderfasching der Renninger Schlüssel-Gesellschaft am Rosenmontag, 3. März, um 14.31 Uhr. Die Sause findet in der Rankbachhalle in der Rankbachstraße 51 in Renningen statt.

Hinweis: Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Termine entsprechen dem Stand vom 9. Januar 2025.