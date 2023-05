1 Im Südwesten ist es wieder zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr gekommen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Tausende Fahrgäste im Südwesten mussten am Donnerstag wieder umplanen. Durch Warnstreiks bei Bus und Bahn standen weite Teile des öffentlichen Nahverkehrs der SWEG still. Der Tarifkonflikt geht am Freitag in die nächste Runde.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In weiten Teilen von Baden-Württemberg sind am Donnerstag Busse und Bahnen der SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH stillgestanden. Bei dem Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr legten laut Jan Bleckert von Verdi rund 850 Beschäftigte ihre Arbeit nieder. „Im Vergleich zur letzten Woche konnten wir nochmal leicht zulegen“, sagte er am Donnerstag. Das sei ein deutliches Zeichen für die Tarifrunde am Freitag. Noch bis Mitternacht sollte am Donnerstag gestreikt werden.