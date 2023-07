1 In Baden-Württemberg wird Gewitter erwartet. Foto: dpa/Matthias Balk

Auch am Wochenende geht es in Baden-Württemberg weiter mit Starkregen, Sturmböen und Gewitter. Am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart bis in die Nacht hinein Starkregen und teilweise Hagel sowie stürmische Böen über dem gesamten Ländle. Die Temperaturen am Tag reichen von 21 bis 26 Grad. In der Nacht auf Samstag könne es etwas klarer werden. Jedoch werde tagsüber die Gewitteraktivität wieder zunehmen, sagte DWD-Sprecherin Linda Noël am Freitagmittag.