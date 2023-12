Baden-Württemberg: D-Mark im Millionenwert umgetauscht

1 7,9 Millionen D-Mark haben Menschen im Südwesten in diesem Jahr in Euro umgetauscht. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Mehr als 20 Jahre nach der Euro-Bargeldeinführung sind längst noch nicht alle D-Mark-Bestände umgetauscht. Scheine und Münzen der alten Währung sind noch im Milliardenwert im Umlauf.











Link kopiert



Menschen in Baden-Württemberg haben in diesem Jahr bislang 7,9 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht. Dies berichtete die Deutsche Bundesbank in Frankfurt/Main. Zwischen Januar und November 2023 gab es demnach 12 651 Tauschvorgänge bei denen insgesamt 4 Millionen Euro ausbezahlt worden. Im gleichen Vorjahreszeitraum wurden 6,6 Millionen D-Mark in 3,3 Millionen Euro im Südwesten getauscht.