1 Für viele Autofahrer im Südwesten wird die Kfz-Versicherung teurer. (Symbolfoto) Foto: dpa//Karl-Josef Hildenbrand

Weil Versicherungsfirmen die Regionalklassen für ihre Kfz-Policen neu berechnen, müssen im Land wohl Hunderttausende draufzahlen – je nach Ort. Für eine große Gruppe gibt es aber auch Verbesserungen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Hunderttausende Autofahrerinnen und Autofahrer in Baden-Württemberg könnten bei der Kfz-Haftpflichtversicherung bald schlechter wegkommen als bislang. Eine Neubewertung des Unfallrisikos führt in sechs Zulassungsbezirken zu einer neuen Einstufung bei den sogenannten Regionalklassen. Das zeigt die neue Regionalstatistik des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft (GDV), die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Erhöhungen gibt es demzufolge in den Bezirken Emmendingen, Göppingen, Rottweil, Sigmaringen, Tübingen sowie im Schwarzwald-Baar-Kreis. Davon sind etwa 640 000 Menschen betroffen