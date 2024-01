Baden-Württemberg: Ärzte-Streik an Unikliniken - Hunderte Teilnehmer erwartet

1 Rettungswagen stehen vor der Notaufnahme der Universitätsklinik Freiburg. Patienten an den Universitätskliniken in Baden-Württemberg müssen sich am Dienstag auf längere Wartezeiten oder die Verschiebung nicht dringender Operationen einstellen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Wer am Dienstag einen Termin in einer der vier landeseigenen Unikliniken in Heidelberg, Freiburg, Tübingen oder Ulm hat, sollte sich auf Verschiebungen oder Wartezeiten einstellen. Die Ärzte in den Kliniken sind zum Warnstreik aufgerufen.











Patientinnen und Patienten an den Universitätskliniken in Baden-Württemberg müssen sich am Dienstag auf längere Wartezeiten oder die Verschiebung nicht dringender Operationen einstellen. An den Universitätskliniken Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm ruft die Ärztegewerkschaft Marburger Bund ihre Mitglieder zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Die Gewerkschaft rechnet mit einer hohen Streikbereitschaft und mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den geplanten Kundgebungen in Heidelberg, Tübingen, Ulm und Freiburg.