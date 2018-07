Baden-Württemberg 14-Jähriger schrottet Maserati

Von red/AFP 26. Juli 2018 - 13:27 Uhr

Der Junge verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, berichtet die Polizei. (Symbolbild) Foto: ZB

Bei einer Spritztour hat ein 14-Jähriger den Maserati des Lebensgefährten seiner Mutter zu Schrott gefahren. Der Junge blieb bei dem Unfall unverletzt.

Freiburg - Eine Spritztour mit dem Maserati des Lebensgefährten seiner Mutter ist für einen 14-Jährigen in Baden-Württemberg zum teuren Spaß geworden: Wie die Polizei in Freiburg am Donnerstag mitteilte, machte sich der Jugendliche aus Rickenbach in der vergangenen Woche mit dem Wagen vom Typ Spyder aus dem Staub - ohne die Erlaubnis des Besitzers und natürlich ohne Führerschein.

Mit überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn nach rechts ab und fuhr das Auto auf einem Acker mit jungen Bäumen fest. Die hintere Radaufhängung blieb an einem Baumstumpf hängen und brach. Den Schaden bezifferten die Beamten auf rund 50.000 Euro. Der Jugendliche blieb