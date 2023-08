1 Der Traktorfahrer reagierte allergisch auf die Hornissenstiche. (Symbolfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wegen einer allergischen Reaktion auf Hornissenstiche hat ein Traktorfahrer in Baden-Baden einen Unfall gebaut. Er prallte gegen ein parkendes Auto und die Treppe eines Hauses.









In Baden-Baden ist ein Traktorfahrer gegen ein parkendes Auto und die Treppe eines Hauses geprallt. Der Mann hatte am Montagmittag nach mehreren Hornissenstichen wegen einer allergischen Reaktion kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.