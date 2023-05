1 Die Feuerwehr rückte nach einem Gasaustritt in Baden-Baden aus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stephan Jansen

Die Feuerwehr rückt am Dienstagabend in Baden-Baden wegen eines Gasaustritts aus. Der betroffene Bereich wird weiträumig für den Verkehr gesperrt, Gebäude müssen evakuiert werden.









Wegen eines Gasaustritts ist die Feuerwehr in Baden-Baden am Dienstagabend in einem Großeinsatz. Nach Angaben der Stadt haben Bauarbeiter eine Gasleitung in einem Gebäude in der Innenstadt beschädigt.