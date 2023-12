Bad Waldsee im Kreis Ravensburg: 19-Jähriger an Bahnübergang tödlich verunglückt

1 Ein 19-Jähriger kam ums Leben. Foto: dpa/David Pichler

An einem beschrankten Bahnübergang in Bad Waldsee kommt ein 19-jähriger Autofahrer ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.











Ein 19-Jähriger ist in Baden-Württemberg in seinem Auto von einem Zug erfasst worden und gestorben. Wie die Polizei in Ravensburg am Montagabend mitteilte, hatte der junge Mann in Bad Waldsee auf einer Landstraße an einem beschrankten Bahnübergang einen Unfall und blieb auf den Gleisen stehen. Er versuchte demnach noch, den Wagen wegzufahren, wurde aber von einem Zug erfasst.