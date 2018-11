Bad Friedrichshall Auto rutscht gut 50 Meter über Leitplanke

Von red/dpa 05. November 2018 - 16:49 Uhr

Bei einem Unfall im Kreis Heilbronn prallte der Wagen einer Frau gegen ein Verkehrsschild und wurde so auf die Leitplanke gehoben (Symbolbild). Foto: dpa

Aus unbekannter Ursache kommt eine Frau im Kreis Heilbronn von der Fahrbahn ab – und rutscht mit ihrem Fahrzeug gut 50 Meter über die Leitplanke. Die Fahrerin erleidet schwere Verletzungen.

Bad Friedrichshall - Bei einem spektakulären Unfall ist ein Auto etwa 50 Meter über eine Leitplanke in Bad Friedrichshall (Landkreis Heilbronn) geschlittert. Die 56 Jahre alte Fahrerin wurde bei dem Unfall auf der Bundesstraße 27 schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau war am Sonntag in Richtung Neckarsulm unterwegs und kam aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab.

Dabei prallte der Wagen gegen ein Verkehrsschild und wurde so auf die Leitplanke gehoben. Das Auto stieß schließlich gegen einen großen Mast und überschlug sich. Rettungskräfte brachten die Fahrerin in ein Krankenhaus. Während der Bergung war die B27 gesperrt.