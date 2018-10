Bad Ditzenbach im Kreis Göppingen Platzsturm und heftige Schlägerei bei Fußball-Spiel

Von red 04. Oktober 2018 - 14:20 Uhr

Bei einem Fußball-Spiel im Kreis Göppingen wurde ein Polizeieinsatz nötig. Foto: Pressefoto Baumann

Ein Fußball-Spiel im Kreis Göppingen artet aus: Nach einem Foul stürmen Zuschauer auf den Platz und schlagen auf einen Spieler ein. Der 25-Jährige muss in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Uhingen - Bei einem Fußball-Spiel sind die Emotionen hochgekocht: In der Heimpartie des FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach gegen den SC Uhingen sind Zuschauer am Mittwoch auf den Platz gestürmt und haben sich dann eine handfeste Prügelei geliefert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Vorausgegangen war das Foul eines Spielers einer Uhinger Mannschaft an einem Spieler des gegnerischen Teams. Daraufhin sollen ersten Ermittlungen der Polizei zufolge ein 23- und 33-Jähriger auf den Spieler losgegangen sein. Der 25-Jährige, der das Foul begangen haben soll, wurde dadurch verletzt. Der Mann ging in ein Krankenhaus Kreis Göppingen.

Die Polizei in Geislingen hat Ermittlungen aufgenommen. Dabei wollen die Beamten wissen, warum es genau zu der Auseinandersetzung kam, wie diese verlief und ob es noch weitere Straftaten gab.