Abriss oder Erhalt mit einer Interimsnutzung? Seit der Kaufhof-Schließung im Oktober 2020 wird in Bad Cannstatt gerätselt und spekuliert, was mit dem riesigen Gebäudekomplex zwischen der Markt- und Badstraße geschehen soll. Das Thema stand in der letzten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Technik vor der Sommerpause auf der Tagesordnung, eine Aussprache fand jedoch nicht statt. Offenbar herrschte Ende Juli immer noch Unklarheit über den Kaufpreis und die Abrissmodalitäten. Das gut 4000 Quadratmeter große Areal hat bekanntlich drei Eigentümer: LBBW Immobilien (1644 Quadratmeter), die Eugen Mertz GmbH & Co. KG (1776 Quadratmeter) und eine Cannstatter Erbengemeinschaft (500 Quadratmeter), wobei nur die LBBW ein Kaufinteresse hat.