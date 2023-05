1 Vor dem Friseursalon haben Anwohner, Kunden und Freunde Blumen abgelegt. Foto: Uli Nagel

Es sollte ein unbeschwerter Besuch im Süden Italiens sein. Doch es entwickelte sich eine tödliche Tragödie. Ein Friseur aus Bad Cannstatt ist offenbar vom eigenen Sohn erstochen worden.









Stuttgart - Ein Cannstatter Friseur, der seit einigen Monaten ein Geschäft am Kreisverkehr Schmidener/Teinacher Straße gegenüber dem Ibis-Hotel führt, ist tot. Der 53-Jährige wurde am 12. August Opfer eines blutigen Familiendramas in seiner Heimat Piazza Armerina, einer Gemeinde in der Provinz Enna auf Sizilien mit knapp 22 000 Einwohnern. Sein offenbar psychisch kranker Sohn soll ihn beim Einkaufen mit einem Messer erstochen haben. Der 30-jährige Sohn ist laut den italienischen Behörden in ärztlicher Behandlung.