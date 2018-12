Bad Cannstatt Zu schnell unterwegs – Renault-Fahrer landet auf dem Dach

Von red 18. Dezember 2018 - 22:08 Uhr

Weil er zu schnell unterwegs war, landet ein Renault-Fahrer auf der Altenburger Steige in Bad Cannstatt auf dem Dach. Der Fahrer wird bei dem Unfall leicht verletzt.





5 Bilder ansehen

Stuttgart - In einer Kurve auf der Altenburger Steige in Stuttgart-Bad Cannstatt ist ein 28-jähriger Renault-Fahrer am Dienstagabend auf dem Dach gelandet. Er war wohl zu schnell unterwegs.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 28-Jährige gegen 21 Uhr von der Neckarvorstadt in Richtung Hallschlag und kam kurz vor der Straße Auf der Altenburg vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer, der alleine unterwegs war, konnte seinen Wagen ohne fremde Hilfe verlassen, er wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.