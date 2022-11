1 Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus (Symbolbild). Foto: IMAGO/Future Image/Thomas Bartilla

Am Donnerstagabend entdecken Passanten einen lebensgefährlich verletzten Mann in Bad Cannstatt. Die Umstände sind noch unklar – die Polizei sucht daher Zeugen.















Link kopiert

Noch völlig unklar sind die Umstände eines tragischen Vorfalls am Donnerstagabend in Bad Cannstatt. Nach Angaben der Polizei entdecken Passanten zwischen dem Travertinpark und der Haldenstraße gegen 20 Uhr einen Mann, der bewusstlos und lebensgefährlich verletzt unter einem Fahrrad am Boden lag.

Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich in der Folge um den 51-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei schließt eine Fremdeinwirkung zum jetzigen Zeitpunkt aus – erhofft sich aber Hinweise, wie der Mann sich die lebensgefährlichen Verletzungen zuzog. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei zu melden (0711/89904100).