Bad Cannstatt Drogenkontrolle läuft fast aus dem Ruder

Von red 15. Januar 2019 - 12:56 Uhr

Die Bundespolizei will in Bad Cannstatt einen Mann kontrollieren. Weil sich zahlreiche Personen mit dem Mann solidarisieren, läuft die Kontrolle fast aus dem Ruder. Die Beamten drohen mit Pfefferspray.

Stuttgart - Aufregung in Bad Cannstatt: Dort hat die Bundespolizei am Montagabend gegen 17 Uhr in einem Lokal einen 46-jährigen Mann kontrolliert, der im Verdacht stand, mit Drogen zu handeln. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln.

Auf dem Weg zum Dienstauto solidarisierten sich laut Polizei etwa 20 Personen mit dem Tatverdächtigen und gingen verbal auf die Polizisten los. Auch der Tatverdächtige soll die Beamten beleidigt haben. Zudem soll er versucht haben, die Polizisten zu bespucken. Erst die Androhung von Pfefferspray soll die Lage beruhigt haben.

Mann muss in Zelle übernachten

Der alkoholisierte Mann soll sich dennoch vehement gegen die Maßnahmen der Polizei gewehrt haben. Unter anderem spuckte er laut Polizei ins Polizeiauto und verunreinigte die Gewahrsamszelle. Er verbrachte anschließend die Nacht bis zum Dienstagmorgen auf dem Bundespolizeirevier und muss nun mit einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen.