Bad Cannstatt: Fußgänger wird bei Unfall schwer verletzt

Eine Autofahrerin übersieht in Bad Cannstatt einen Fußgänger auf einem Überweg. Die beiden stoßen zusammen. Der Mann wird schwer verletzt.











Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Bad Cannstatt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 62 Jahre alte Fahrerin eines Seat Mii am Dienstag gegen 17 Uhr die Brenzstraße in Richtung Remstalstraße entlanggefahren und hatte auf Höhe der Haltestelle Nürnberger Straße offenbar den 71-jährigen Fußgänger auf dem dortigen Fußgängerüberweg übersehen. Die beiden stießen zusammen.