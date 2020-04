5 Am Dienstag rückt die Feuerwehr zu einem Einsatz nach Backnang aus. Foto: SDMG/Hemmann

Am Dienstagnachmittag qualmt es aus einem Schuppen in Backnang, kurze Zeit später ist dieser völlig abgebrannt. Der Schaden ist immens – trotzdem kann die Feuerfeuer Schlimmeres verhindern.

Backnang - Am Dienstagnachmittag ist ein Schuppen in Backnang (Rems-Murr-Kreis) in der Straße Hühnersteige abgebrannt. Auch ein Traktor und andere Geräte, die sich in dem Schuppen befanden, fielen dem Feuer zum Opfer, berichtet die Polizei.

Gegen 15.20 Uhr hatten Nachbarn Qualm bemerkt, der aus dem Schuppen gekommen war. Sie verständigten die Feuerwehr. Diese konnte verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergriff, das sich in unmittelbarer Nähe befindet. Derzeit wird geprüft, ob der Einsatz eines Bunsenbrenners zur Unkrautbeseitigung am Vormittag den Brand verursacht hatte. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 100.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt.