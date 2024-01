Backnang im Rems-Murr-Kreis: Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße

Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße

1 In der Nähe des Backnanger Bahnhofs läuft derzeit ein Polizeieinsatz. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In der Oberen Bahnhofstraße in Backnang läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Ein Sprecher der Polizei betont, für Dritte bestehe keine Gefahr.











In der Oberen Bahnhofstraße in Backnang (Rems-Murr-Kreis) läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Bilder vom Einsatzort zeigen Streifenpolizisten in schwerer Schutzausstattung und Mitarbeiter eines Rettungsdienstes. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen geht es um die Verhinderung eines angedrohten Suizids. Verwandte der betroffenen Person hätten die Polizei gegen 12.15 Uhr alarmiert.