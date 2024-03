1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: Phillip Weingand

An einer Schule in Backnang sind Schmierereien mit verfassungsfeindlichen Symbolen aufgetaucht – und Aufkleber, die mit einer perfiden Falle versehen waren. Jetzt ermittelt die Polizei.











Unbekannte haben am Sonntag zwischen 13 und 19 Uhr in der Hohenheimer Straße ein Schulgebäude unter anderem mit Hakenkreuzen und SS-Runen beschmiert. Zudem klebten die Täter Aufkleber mit ausländerfeindlichen Parolen auf Türen, Mülleimer und Briefkästen. In vier der Aufkleber waren Rasierklingen eingearbeitet – offenbar, um denjenigen, der sie entfernt, zu verletzen. Dazu kam es jedoch nicht. Die Polizei (0 73 61/58 00) bittet um Hinweise.