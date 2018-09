BAB 831 Stuttgart-Vaihingen Sattelzug fängt Feuer – 24 Tonnen Äpfel geladen

Von bpu 23. September 2018 - 09:07 Uhr

Auf der Bundesautobahn 831 bei Stuttgart-Vaihingen ist ein Sattelzug in Brand geraten. Der Fahrer und sein Beifahrer konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor die Fahrerkabine lichterloh brannte.





Stuttgart-Vaihingen - Am Samstagabend ist auf der Bundesautobahn 831 in Richtung Singen ein mit Äpfeln beladener Sattelzug in Brand geraten. Der Fahrer und sein Beifahrer konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde das brennende Fahrzeug gegen 21.12 Uhr gemeldet. Der 52-jährige Fahrer hatte den Sattelzug noch auf dem Seitenstreifen zwischen Johannesgrabentunnel und Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen abgestellt. Er und der 14-jährige Beifahrer konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte brannte die Fahrerkabine lichterloh. Die Brandursache ist bislang unklar. Für die Löscharbeiten wurde die BAB 831 in Fahrtrichtung Singen für 45 Minuten voll gesperrt.

24 Tonnen Äpfel können nicht mehr gegessen werden

Die Sattelzugmaschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch der Asphalt unter dem Fahrzeug beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Der Sattelauflieger war mit 24 Tonnen Äpfeln beladen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sind diese laut Polizei nicht mehr für den Verzehr zu gebrauchen.