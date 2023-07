6 Die Unfallverursacherin wurde lebensgefährlich verletzt, der Fahrer des anderen Autos leicht. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Am späten Montagabend gibt es an einer Kreuzung in Aspach (Rems-Murr-Kreis) einen schweren Unfall. Dabei wird eine Frau lebensgefährlich verletzt, ein 23-Jähriger leicht. Die Polizei sucht Zeugen.









Eine Frau ist bei einem Autounfall an einer Kreuzung in Aspach (Rems-Murr-Kreis) lebensgefährlich, ein Mann leicht verletzt worden. Die 22-Jährige fuhr am Montagabend kurz vor 23 Uhr mit ihrem Smart auf der Schöntaler Straße und missachtete an der Einmündung zur B328 die Vorfahrt eines 23 Jahre alten Autofahrers, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie stieß mit einem VW-Golf zusammen, der von Backnang in Richtung Großbottwar fuhr, so die Polizei weiter. Vermutlich stießen beide Autos ungebremst zusammen.