B14 in Untertürkheim

5 Der Unfall ereignete sich auf der B14 in Untertürkheim. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Ein Unfall mit fünf Autos hat am Donnerstagnachmittag für hohen Schaden und Stau auf der B14 in Untertürkheim gesorgt. Die Einzelheiten.









Bei einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der B14 in Stuttgart-Untertürkheim ist am Donnerstagnachmittag nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro entstanden. Aufgrund des Unfalls kam es im betroffenen Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.