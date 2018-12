B14 in Richtung Waiblingen Leutenbachtunnel nach Unfall stundenlang gesperrt

Von red/pj 08. Dezember 2018 - 18:52 Uhr

Nach einem Unfall am Samstagnachmittag war der Leutenbachtunnel in Richtung Waiblingen gesperrt. Ein Auto hatte sich dort offenbar überschlagen.





5 Bilder ansehen

Leutenbach - Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B14 von Backnang in Richtung Waiblingen am Samstagnachmittag war der Leutenbachtunnel für rund drei Stunden gesperrt worden. Die Polizei bestätigte, dass sich dort um 15.26 Uhr ein Unfall ereignet hatte, bei dem sich offenbar ein Mini überschlagen hatte. Das Auto blieb anschließend auf dem Dach liegen. Der Verkehr in Richtung Backnang war von der Sperrung nicht betroffen.

Gegen 18.30 Uhr wurde die Tunnelröhre wieder für den Verkehr wieder freigegeben. Bis 22 Uhr wurde die Höchstgeschwindigkeit im Tunnel auf Tempo 60 reduziert, als Folge der Reinigungsarbeiten nach dem Unfall.

Weitere Informationen, wie die Unfallursache und die Zahl der Verletzten waren zum gegenwärtigen Zeitpunkt von der Polizei noch nicht zu bekommen.