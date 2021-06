7 Mit einem Kran ist das Teilstück des Stegs eingesetzt worden. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Ein neuer Fußgängersteg wird über der B10 in Bad Cannstatt installiert. Der Einbau per Kran am Samstag hat für spektakuläre Bilder gesorgt.

Stuttgart - Ein riesiger Kran steht diesen Samstag auf der Bundesstraße 10 bei der Wilhelma. Er trägt das letzte Stück des neuen Fußgängerstegs über die B10 an der Neckartalstraße. „Der Steg ist der Ersatz für den Elefantensteg“, erklärt Jürgen Mutz, Leiter des Tiefbauamts Stuttgart, am Samstag. Der 90 Meter und fast fünf Meter breite Steg wird voraussichtlich im September dieses Jahres komplett fertiggestellt

Sobald die Arbeiten an diesem Wochenende – für die die Bundesstraße an der Wilhelma für den Einsatz des großen Krans bis Montagmorgen gesperrt wurde – beendet sind, folgen nämlich noch weitere Arbeiten: „Die Stahlkonstruktion, die die Brücke trägt, der Belag aus Beton und die Betonierung der Stützen. Dann ist noch das Geländer dran“, erklärt Mutz die kommenden Arbeitsschritte.

Alter Steg am Wilhelma-Theater wird abgebaut

Weitere Sperrungen bis zur Fertigstellung des Stegs müssen die Stuttgarter hier übrigens nicht erwarten: „Wenn nochmal gesperrt wird, dann höchstens nachts für die Geländerarbeiten“, so Mutz weiter. Sobald der neue Steg für Fußgänger und Radfahrer fertig ist, verbindet er den kürzlich eingeweihten neuen Neckarsteg mit dem Rosensteinpark. Damit ersetzt das Gesamtbauwerk den Neckar-Holzsteg und den Elefantensteg.

Neben den Arbeiten am neuen Steg, wurde am Wochenende auch der provisorische Steg am Wilhelma-Theater abgebaut. Elemente davon werden im neuen Steg recycelt: „Bis der Rosensteintunnel fertig ist, wird es vom neuen Steg eine Treppe in den Rosensteinpark geben, dafür recyceln wir die Treppe des Stegs vom Wilhelma-Theater“, erklärt der Tiefbauamtleiter.